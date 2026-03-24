تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة العاصمة يومي الأربعاء والخميس

كتب : عمر صبري

07:52 م 24/03/2026

الدكتور السيد قنديل

وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بتعليق الدراسة حضوريًا بجميع كليات ومعاهد الجامعة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، على أن تستمر العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في ظل توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة التقلبات الجوية، مشددًا على انتظام الدراسة عن بُعد وفق الجداول المعلنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

وأوضح أن القرار يستثني الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكافة الفئات التي تقتضي طبيعة عملها التواجد، وذلك وفقًا لما يقرره عمداء الكليات ومديرو المعاهد، بما يضمن حسن سير العمل داخل الجامعة.

