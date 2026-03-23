إعلان

منح دكتوراه وزمالات في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 2026.. رابط التقديم للباحثين

كتب : عمر صبري

07:00 ص 23/03/2026

أكاديمية البحث العلمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن فتح باب التقدم لعدد من المنح العلمية المتميزة التي يقدمها المركز لعام 2026، وذلك في مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وInternational Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.

تشمل المنح: برنامج Arturo Falaschi Fellowships Programme، ويشمل: منح الدكتوراه، منح ما بعد الدكتوراه، زمالات ما بعد الدكتوراه قصيرة الأجل.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن آخر موعد للتقديم 31 مارس 2025.

كما يتيح المركز عددًا من البرامج البحثية المتميزة بالتعاون مع جهات دولية، وتشمل: ICGEB Fellowships for Scientists in Biosecurity، Bioinoculants SMART Fellowships، Biotechnet SMART Fellowships، Biotechnet PhD Long-term Fellowships، ICGEB-AICAD Short-term Postdoctoral Fellowships، ICGEB–DIC–MOST International Fellowship ، Programme (IFP)

لمزيد من المعلومات والتقديم يرجى زيارة الموقع الرسمي للمركز اضغط هنا، وللاستفسارات اضغط هنا.

ودعت أكاديمية البحث العلمي الباحثين المصريين من طلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرص الدولية المتميزة، بما يسهم في دعم قدراتهم البحثية وتعزيز التعاون العلمي الدولي في مجالات التكنولوجيا الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026