أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن فتح باب التقدم لعدد من المنح العلمية المتميزة التي يقدمها المركز لعام 2026، وذلك في مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وInternational Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.





تشمل المنح: برنامج Arturo Falaschi Fellowships Programme، ويشمل: منح الدكتوراه، منح ما بعد الدكتوراه، زمالات ما بعد الدكتوراه قصيرة الأجل.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن آخر موعد للتقديم 31 مارس 2025.

كما يتيح المركز عددًا من البرامج البحثية المتميزة بالتعاون مع جهات دولية، وتشمل: ICGEB Fellowships for Scientists in Biosecurity، Bioinoculants SMART Fellowships، Biotechnet SMART Fellowships، Biotechnet PhD Long-term Fellowships، ICGEB-AICAD Short-term Postdoctoral Fellowships، ICGEB–DIC–MOST International Fellowship ، Programme (IFP)

ودعت أكاديمية البحث العلمي الباحثين المصريين من طلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرص الدولية المتميزة، بما يسهم في دعم قدراتهم البحثية وتعزيز التعاون العلمي الدولي في مجالات التكنولوجيا الحيوية.

