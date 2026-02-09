شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية شركة سيمنس، بمرور ١٢٥ عامًا من التعاون والابتكار والشراكات مع مصر.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الشراكة طويلة الأجل للشركة والتي تمتد لأكثر من ١٢٥ عامًا، فقد نفذت العديد من المشروعات القومية، ومن أبرزها مشروع إنشاء محطات الكهرباء العملاقة التي أقامتها الشركة بقدرات توليد إجمالية لشبكة الكهرباء الوطنية في مصر وأضافت ١٤.٤ جيجاوات، كما تنفذ أول شبكة من نوعها للقطار الكهربائي السريع بطول ۲۰۰۰ کيلومتر، تربط بين كبرى المدن المصرية، ضمن مشروع وطني يجسد أحدث مفاهيم وتقنيات التنقل الذكي والمستدام، وقد ساهم ذلك في دعم وتعزيز العمليات التشغيلية للقطاع الصناعي، وتحديث منظومة النقل، ودمج القدرات الرقمية بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن سيمنس تعمل في مصر من خلال ثلاث شركات متخصصة، وهي "سيمنس" وتقود الشركة مبادرات الابتكار في مجالات توفير إمدادات الطاقة الكهربائية والتشغيل الآلي والتحول الرقمي، و"سيمنس موبيليتي" وتركز الشركة على تقديم حلول التنقل الذكي، بما في ذلك إنشاء مشروع القطار الكهربائي السريع، وتحديث البنية التحتية الحالية لشبكة السكك الحديدية، و"سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية" وتعتبر الشركة مركزًا للابتكار في مصر، وتقدم حلول التصميم الإلكتروني وحلول التحول الرقمي.

