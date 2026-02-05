يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لعضوية لجان المحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025-2028) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل مصر التي حصلت على التصنيفات الدولية لآخر خمس سنوات قبل التقدم، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

ويمكن للراغبين التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يسبق لهم التسجيل في نظام اللجان العلمية والمحكمين، بالإضافة إلى الذين لم يحدثوا بياناتهم قبل بداية الدورة الخامسة عشرة، طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 30/8/2025 بشأن اللجان العلمية.

وعلى الذين لم يحدثوا بياناتهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم الخاصة، وتحديث البيانات، والحفظ لإبداء الرغبة في الانضمام للجان المحكمين في الدورة الخامسة عشرة.

وأوضح المجلس الأعلى أنه في حال فقدان كلمة المرور الخاصة بحساباتهم الشخصية على النظام، يمكن استرجاعها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع عبر الرابط: اضغط هنا، ثم اختيار "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسية (أقصى يمين الصفحة).

- الضغط على رابط "هل نسيت معلومات الدخول؟"

- إدخال البريد الإلكتروني أو الرقم القومي باللغة الإنجليزية لاسترجاع معلومات الدخول.

- الضغط على "التأكد من البيانات".

- سيقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل على النظام، مع ضرورة مراجعة صندوق البريد الوارد (Inbox) وكذلك البريد العشوائي (Spam/Junk).

