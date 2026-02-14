إعلان

بينهم أستاذ حشرات ومبيدات.. 15 مرشحًا لرئاسة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

كتب : عمر صبري

11:29 م 14/02/2026

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية القائمة المبدئية للمرشحين المتقدمين إلى شغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وضمت القائمة 15 مرشحًا ومرشحة كالتالي:

- أ.د/ فتحي عبد العظيم عواد الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة بدر أسيوط وأستاذ بجامعة القاهرة.

- أ.د/ نجوى لطفي مصطفى بدر أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ورئيس فرع جامعة شرق لندن بمصر.

- أ.د/ هشام محمد عبد السلام قائم رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

- أ.د/ سحر صديق أحمد محمد أستاذ الرياضة والتأمين وعميد معهد الإدارة والسكرتارية ورئيس الجامعة العمالية سابقًا.

- أ.د/ معتز إبراهيم أبو النور لواء متقاعد مدير الكلية الفنية العسكرية السابق.

- أ.د/ غادة محمد عامر أستاذ بقسم الهندسة الكهربية جامعة بنها وعميد سابق بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- أ.د/ إيمان سعيد حسن سويلم أستاذ بقسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

- أ.د/ عربي السيد إبراهيم كشاك أستاذ علوم الحاسب المتفرغ كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية وقائم بعمل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية السابق.

- أ.د/ حسام حمدي عبد الحميد السيد أستاذ وعميد كلية التربية جامعة العاصمة (حلوان سابقًا).

- أ.د/ أسامة إبراهيم محمد إبراهيم العنان عميد كلية علوم المنصورة السابق وأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة.

- أ.د/ هويدا سيد مصطفى أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والعميد الأسبق للكلية.

- أ.د/ علاء الدين رمضان محمود محمد مصطفى نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع سابقًا وأستاذ بكلية العلوم.

- أ.د/ ممدوح محمد القاضي أستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان.

- أ.د/ غادة عبد الوهاب محمد الخياط أستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية كلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

- أ.د/ محمد عبد الفتاح يوسف بلال نائب رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية وأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة العاصمة (حلوان سابقًا).

