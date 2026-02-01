إعلان

اليوم.. وزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية "تمكين" بمعبد الأقصر

كتب : مصراوي

07:00 ص 01/02/2026

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية لمبادرة "تمكين"، والتي تقام تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ انطلاقها في أكتوبر 2024، تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في دعم ودمج أبنائنا من الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة عبر تأسيس مراكز تخصصية تدعم طموحاتهم داخل الجامعات المصرية.

تعقد فعاليات الحفل الختامي اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء بمعبد الأقصر بمحافظة الأقصر وبحضور لفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والطلاب.

وتعكس المبادرة الرئاسية «تمكين» توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، وتؤكد إيمان القيادة السياسية بقدرات الطلاب ذوي الإعاقة ودورهم الفاعل في بناء المجتمع، حيث تضمنت المبادرة تنظيم أنشطة توعوية وثقافية ورياضية وسياحية، بالإضافة إلى ندوة علمية متخصصة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة أكاديميًا ومجتمعيًا، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع والتميز وذلك بمختلف الجامعات بجميع أنحاء الجمهورية.

