تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الدكتور عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، بشأن أبرز مؤشرات الأداء والإحصائيات الخاصة بالمعهد خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وتضمن التقرير عرضًا شاملًا لحجم الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 55,337 مريضًا، فيما استقبل المعهد 3,061 حالة جديدة، من بينها 436 حالة جديدة للأطفال، بما يعكس حجم الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة.

كما أشار التقرير إلى إجراء 415 عملية جراحية خلال الفترة المذكورة، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الكيماوي لعدد 1,791 مريضًا من البالغين، و3,973 طفلًا، فضلًا عن استقبال 6,837 طفلًا بالعيادات الخارجية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه الأرقام تعكس الجهد الكبير الذي يبذله المعهد القومي للأورام، باعتباره أحد الصروح الطبية الرائدة في علاج الأورام على مستوى الجمهورية، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، وحرصهم على تقديم خدمة علاجية متميزة وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على استمرار دعم إدارة الجامعة الكامل للمعهد القومي للأورام، والعمل على تطوير إمكاناته البشرية والتقنية، بما يسهم في تعزيز قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمعطي سمرة أن المعهد يواصل العمل بكامل طاقته لتلبية احتياجات المرضى، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإحصائية تعكس ثقة المرضى في الخدمات التي يقدمها المعهد، والدور الوطني الذي يضطلع به في مواجهة مرض السرطان.

وأكد عميد المعهد استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث، سواء على مستوى البنية التحتية أو الأجهزة الطبية أو الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة تسهم في تحسين معدلات الشفاء ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.



إقرأ أيضًا:

