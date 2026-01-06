إعلان

عميد طب القاهرة يتفقد امتحانات الترم الأول: لا تهاون في الالتزام

كتب : عمر صبري

01:26 م 06/01/2026
تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اليوم، سير امتحانات الفرقة الثانية بالكلية، وذلك في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية المباشرة للعملية الامتحانية، وضمان تطبيق المعايير الأكاديمية المعتمدة وتحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات.

رافق عميد الكلية، خلال الجولة، الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان، مدير البرنامج المتكامل للطلاب (ايبكا)، حيث شملت الجولة المرور على عدد من لجان الامتحانات داخل كلية طب قصر العيني.

وحرص الدكتور حسام صلاح مراد، على التواصل المباشر مع الطلاب، والاستماع إليهم حول مستوى الامتحانات، ومدى وضوح الأسئلة وتناسبها مع المقررات الدراسية، وكذلك توافقها مع المعايير والمواصفات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن قياس نواتج التعلم المستهدفة بصورة عادلة وموضوعية.

وأكد عميد الكلية، أنه لن يكون هناك أي تهاون في الالتزام الكامل بمعايير المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إعداد الامتحانات ومواصفاتها، مشددًا على أن إدارة الكلية تتابع عن كثب جميع مراحل وضع الامتحانات ومراجعتها، وأنه يتابع توافقها مع الأطر الأكاديمية المعتمدة، بما يحافظ على مستوى الخريج ويعكس مكانة كلية طب قصر العيني كإحدى أعرق المؤسسات الطبية والتعليمية في المنطقة.

كما شدد على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، تضمن الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص، وتساعد الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ تعليمي صحي يعكس اهتمام الكلية بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية.

عميد طب القاهرة امتحانات الترم الأول الدكتور حسام صلاح مراد

