استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرية المنوات بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وديوان عام محافظة الجيزة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئاسة مدينة أبو النمرس، وإدارة الطب البيطري بالمركز، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة حاضرة بقوة في خدمة الأهالي بمحافظة الجيزة، لافتًا إلى الحرص على أن يشعر المواطن أن الجامعة بخدماتها وخبراتها تقترب منه وتصل إلى مكانه، لا أن تنتظره داخل أسوارها، من خلال قوافل تنموية شاملة تعكس دور الجامعة الحقيقي كشريك فاعل في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية على أرض الواقع.

وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص دعم أهداف المبادرات الرئاسية عبر تقديم خدمات متنوعة تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وتعزيز جهود الدولة في رعاية القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال قوافل صحية ومجتمعية تخفّف الأعباء عن الأهالي، انطلاقًا من رسالتها الوطنية ومسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والدراسات العليا للتربية؛ بما يعكس تكامل الخبرات ودعم الجامعة المستمر لخدمة المجتمع.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكرَ إلى أعضاء هيئة التدريس ممن يحرصون على المشاركة في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة؛ لما في ذلك من تجسيد لالتزامهم بالدور المجتمعي لجامعة القاهرة في خدمة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع بالجامعة على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم، ومواصلة الدور الريادي في خدمة المجتمع؛ بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأوضح التقرير نجاحَ القافلة في تحقيق أهدافها؛ حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، إذ استفاد من خدماتها نحو 1200 مواطن من أهالي المركز، منهم 600 مواطن استفادوا من الخدمات الطبية، وتم الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإجراء الجراحات واستكمال العلاج.

وأشار التقرير إلى تقديم القافلة الخدمات البيطرية لدعم مزارعي مركز أبو النمرس؛ استفاد منها نحو 35 مزارعًا، شملت توقيع الكشف، والتشخيص، والعلاج، والتدخلات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للمحاصيل الزراعية وكيفية معالجة الآفات.

ورصد التقرير استفادة نحو 500 مواطن من الخدمات التوعوية التي قدمتها القافلة لكل الأعمار بمشاركة كلية الدراسات العليا للتربية، وشملت مجالات الطفولة والأمومة، وتنمية مهارات الأطفال باستخدام وسائل تعليمية وترفيهية مصممة لهذا الغرض؛ استفاد منها ما يقرب من 150 طفلًا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وتعزيز دور التعليم في الحراك الاجتماعي من خلال مختصين بمجال تعليم الكبار، بالإضافة إلى تسجيل 20 من الأميين وإدراجهم بفصول محو الأمية بجامعة القاهرة.

وأوضح التقرير استفادة نحو 300 مواطن من أهالي القرية من خدمات التوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، وتعريفهم بالخدمات العلاجية المتاحة مجانًا وبسرية تامة؛ من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى قيام فريق الدعم النفسي بعقد لقاءات فردية مع أفراد من القرية لتقديم استشارات نفسية واجتماعية لمساعدة الأهالي لتجاوز الصعاب والأزمات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد