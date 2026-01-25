نظمت كلية التكنولوجيا بالقاهرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة قبيصي المشرف الأكاديمي على الجامعة، برنامج تدريبي مشترك متخصص لطلاب قسمي الأوتوترونكس والميكاترونكس كلية التكنولوجيا بالقاهرة وطلاب جامعة كوريا تك في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعتين منذ عام ٢٠٢٢، حول كيفية الاستفادة من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) في تصميم وتنفيذ نماذج لأجزاء السيارات والماكينات.

وقد شملت الورشة تدريب الطلاب على استخدام ماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تم توريدها من الجانب الكوري، داخل المعمل المجهز بالكلية، حيث تعلموا كيفية إنتاج نماذج أولية دقيقة ويتم إجراء الاختبارات اللازمة للمنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد القائمون على الورشة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وإكساب الطلاب مهارات عملية متقدمة تواكب التطورات العالمية في مجالات التصنيع الذكي والهندسة التطبيقية. كما تهدف الورشة إلى تعزيز قدرة الطلاب على الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الصناعي.

من الجدير بالذكر أن هذه الورشة تعد بداية لسلسلة من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعتين، والتي تستهدف نقل الخبرات الكورية المتقدمة إلى الطلاب المصريين، بما يعزز مكانة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية كصرح أكاديمي رائد في مجال التكنولوجيا والهندسة الحديثة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام