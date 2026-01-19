4 معلومات مهمة بشأن تنسيق طلاب الثانوية الروسية من جميع دول الكومنولث

كتب- عمر صبري:

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الروسية (من جميع دول الكومنولث) المستوفين لشروط القبول والمواد المؤهلة بالجامعات بالفرقة الأولى أو الفرقة الإعدادية بالكليات التي بها فرق إعدادية، وذلك خلال موسم تنسيق نصف العام يناير 2026، للعام الجامعي 2025-2026.

وأوضح أنه سيطبق على الطلاب الحاصلين على الشهادة من دول روسيا وشرق أوربا الضوابط التالية:

1- أن تكون المدرسة المانحة للشهادة هي إحدى المدارس التابعة والخاضعة والمعتمدة من المؤسسات التعليمية العامة في هذه الدول مع اعتماد الشهادة من المكتب الثقافي المصري بهذه الدول.

2 - أن يكون ولي الأمر مقيمًا في هذه الدول فترة دراسة الطالب.

3- خضوع جميع الطلاب الذين يدرسون المرحلة الثانوية بهذه الدول للإشراف العلمي للمكتب الثقافي التابع له الطالب ، وتطبق عليه قواعد الإشراف العلمي مثل الحصول علي إذن مسبق بمغادرة مقر الدراسة ويطبق هذا الشرط علي الطلاب غير المقيمين إقامة دائمة بهذه الدول.

3- لا تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن عام دراسي كامل.

4- يشترط لقبول الطالب الحاصل على هذه الشهادة بالكليات الجامعية استيفاء المواد المؤهلة لكل كلية.

