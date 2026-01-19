إعلان

4 معلومات مهمة بشأن تنسيق طلاب الثانوية الروسية من جميع دول الكومنولث

كتب : عمر صبري

12:52 م 19/01/2026

تنسيق الجامعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الروسية (من جميع دول الكومنولث) المستوفين لشروط القبول والمواد المؤهلة بالجامعات بالفرقة الأولى أو الفرقة الإعدادية بالكليات التي بها فرق إعدادية، وذلك خلال موسم تنسيق نصف العام يناير 2026، للعام الجامعي 2025-2026.

وأوضح أنه سيطبق على الطلاب الحاصلين على الشهادة من دول روسيا وشرق أوربا الضوابط التالية:

1- أن تكون المدرسة المانحة للشهادة هي إحدى المدارس التابعة والخاضعة والمعتمدة من المؤسسات التعليمية العامة في هذه الدول مع اعتماد الشهادة من المكتب الثقافي المصري بهذه الدول.

2 - أن يكون ولي الأمر مقيمًا في هذه الدول فترة دراسة الطالب.

3- خضوع جميع الطلاب الذين يدرسون المرحلة الثانوية بهذه الدول للإشراف العلمي للمكتب الثقافي التابع له الطالب ، وتطبق عليه قواعد الإشراف العلمي مثل الحصول علي إذن مسبق بمغادرة مقر الدراسة ويطبق هذا الشرط علي الطلاب غير المقيمين إقامة دائمة بهذه الدول.

3- لا تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن عام دراسي كامل.

4- يشترط لقبول الطالب الحاصل على هذه الشهادة بالكليات الجامعية استيفاء المواد المؤهلة لكل كلية.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للجامعات طلاب الثانوية الروسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
بنك أوف أمريكا: سعر الفضة مبالغ في قيمتها وسط تنامي مخاوف السوق من العملات
اقتصاد

بنك أوف أمريكا: سعر الفضة مبالغ في قيمتها وسط تنامي مخاوف السوق من العملات
"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026