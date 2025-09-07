كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، تفاصيل إنشاء فرع جديد في مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية، موضحة أن هذا التوسع الجغرافي بشكل مدروس وبعد ترسيخ أسس أكاديمية قوية في الفروع القائمة وفي مصر نعمل وفق رؤية مستقبلية واضحة للتوسع.

وأضافت خضر لـ"مصراوي" أن هناك أيضًا خططًا لدراسة التوسع في بعض المحافظات الأخرى لتقريب الخدمة التعليمية من الطلاب في مختلف المناطق هذا التوسع يتم بالتوازي مع تعزيز العمق الأكاديمي من خلال تطوير المناهج، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية.

وأكدت رئيس الجامعة العربية المفتوحة أنه سيتم التوسع في البرامج النوعية، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الدولية، والتركيز على الجودة الأكاديمية والبحث العلمي وربط الخريجين بسوق العمل عبر برامج تدريبية وريادية متقدمة.

وذكرت أن الجامعة تواجه تحديات في جوانب إدارية وأكاديمية، حيث تواجه تحدي الحفاظ على استدامة الموارد المالية في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتناسب مع النمو في أعداد الطلبة وتوسع البرامج أما من الناحية الأكاديمية، قائلة: إن التغير السريع في احتياجات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة يفرضان علينا تحديث المناهج بصورة دورية، وإدماج مهارات جديدة مثل التفكير النقدي والابتكار وريادة الأعمال.

