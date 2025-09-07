جامعة عين شمس تعلن عن تكليفات جديدة في قطاع العلاقات الدولية

تكليف عدد من الأساتذة

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ثلاثة قرارات جديدة بتكليف عدد من الأساتذة في مناصب قيادية بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

شملت القرارات، تكليف الدكتورة شيرويت حامد محمد الأحمدي، الأستاذ بكلية الصيدلة، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، بجانب عملها الأصلي.

وتم تكليف الدكتورة هدى كمال فؤاد سوسة، الأستاذ بكلية الهندسة، بمهام مدير إدارة المنح والمشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى عملها الأصلي.

كما تم تكليف الدكتورة دينا سامي محمد لاشين، الأستاذ بكلية الصيدلة، بمهام مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالقطاع، إلى جانب عملها الأصلي.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلاقات الدولية، وتطوير آليات التواصل مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية.

