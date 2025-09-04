مؤشر الابتكار العالمي 2025.. القاهرة تقفز إلى المركز 83 عالميًّا

كتب- عمر صبري:

شاركت الدكتورة جينا الفقي، المشرف العام على بنك المعرفة المصري والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في فعالية الإعلان عن نتائج مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index 2025) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي كشف عن تقدم القاهرة إلى المركز 83 عالميًّا ضمن قائمة أكبر 100 كتلة ابتكار حول العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا التقدم يعكس نجاح الجهود الوطنية في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرةً إلى أن القاهرة تُعد الكتلة الابتكارية الوحيدة في إفريقيا والعالم العربي التي دخلت ضمن القائمة، وهو ما يعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار الدولية.

وأوضحت أن بيانات التقرير أبرزت تميز القاهرة في مجالي التكنولوجيا الطبية والكيمياء، حيث سجلت:

7 طلبات براءة اختراع دولية (PCT).

1,115 مقالًا علميًا.

21 صفقة لرأس المال المخاطر لكل مليون نسمة.

كما استعرضت جهود الدولة في دعم الابتكار، عبر زيادة نسبة تمويل البحث العلمي من الناتج القومي، وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 لأول مرة كإطار استراتيجي لدعم دورة الابتكار من المعمل إلى المصنع.

ولفتت إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تستهدف تعزيز التعاون بين الصناعة والأكاديميا والحكومة، وتشكيل تحالفات قطاعية خاصة في مجالات التكنولوجيا الطبية والكيمياء، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للابتكار.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة تقدمت 12 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (من المركز 95 إلى 83)، حيث جاءت جامعة القاهرة في صدارة المؤسسات الأكاديمية الأكثر نشرًا للأبحاث بنسبة 24%، تلتها جامعة عين شمس (14%)، ثم المركز القومي للبحوث (13%). كما كانت شركة "ساي وير للأنظمة" الأكثر تسجيلًا لبراءات الاختراع، تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم شركة إنبي للبترول.

وكشف التقرير أن 23% من طلبات البراءات تمت بالتعاون مع مخترعين من كتل ابتكارية عالمية في لندن، وبوسطن كامبريدج، وسان خوسيه سان فرانسيسكو، فيما نُشر 39% من الأبحاث العلمية بالشراكة مع مؤسسات في الرياض، وإسلام آباد، وبكين.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل