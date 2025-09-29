إعلان

نتيجة مسابقة كليات الزراعة المجلس الأعلى للجامعات 2025-2026

كتب- عمر صبري:

03:02 م 29/09/2025

المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على المدارس الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات".

تعقد المسابقة تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وللاطلاع على النتيجة، يمكنك الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

المجلس الأعلى للجامعات مسابقة كليات الزراعة المدارس الفنية الزراعية

