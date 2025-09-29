رابط نتيجة معادلة كليات الهندسة والحاسبات بـ"الأعلى للجامعات" 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ظهور نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية "نظام السنوات الثلاث،" والمدارس الفنية الصناعية "نظام السنوات الخمس"، والمعاهد الفنية الصناعية "نظام السنتَين"، ودبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية" نظام السنوات الثلاث" و"نظام السنوات الخمس".

وأعلن المجلس أيضًا نتائج طلاب مدرستَي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة "آي تك" I-TECH ، وخريجي مدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية.

وتعقد الاختبارات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ للالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025- 2026.

وللاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا:

