لطلاب الجامعات التكنولوجية.. 3 معلومات مهمة عن نظام الدراسة 2+2

وجّه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى طلاب الجامعات التكنولوجية بكافة الكليات والبرامج (القدامى والجدد)، موضحًا 3 نقاط رئيسية حول نظام الدراسة.

أولًا: الدراسة في الجامعات التكنولوجية تتم على مرحلتين وفق نظام (2+2)، بمعنى أن الطالب لا ينتقل من الفرقة الثانية إلى الثالثة إلا بعد النجاح الكامل دون رسوب في أي مقرر.

وبذلك يحصل الطالب أولًا على دبلوم فوق المتوسط، ثم يُعاد قيده ليستكمل المرحلة الثانية (الفرقتين الثالثة والرابعة) للحصول على درجة البكالوريوس.

ثانيًا: الشهادة الممنوحة هي بكالوريوس التكنولوجيا في التخصص، وليست بكالوريوس هندسة. وتُعادل هذه الدرجة أي بكالوريوس جامعي مدته 4 سنوات، ويقيد الخريجون في نقابة التكنولوجيين وليس في نقابة المهندسين.

ثالثًا: تعمل الجهات المعنية حاليًا على إعداد بطاقات الوصف والمسار الوظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية، لضمان حصولهم على الوظائف المناسبة بدرجاتهم الجامعية أسوة ببقية خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على البكالوريوس.

