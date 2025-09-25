منح دراسية جزئية بـ20 مليون جنيه بجامعة السويدي لدعم الطلاب المستحقين

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة السويدي بوليتكنك مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم منح دراسية جزئية لطلاب الجامعة بقيمة 20 مليون جنيه مصري، مُقدمة من أحد البنوك لتغطية التكاليف الدراسية للطلاب المستحقين للدعم المالي والمتفوقين علميًا للعام الأكاديمي 2025/26.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية متبادلة بين المؤسستين لتعزيز التعليم فى مجال التكنولوجيا بمعايير عالمية، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق مادية.

ويعكس هذا التعاون الاتزام بتقديم العون المالي اللازم لتمكين الطلاب من خلال توفير رعاية مالية تتراوح بين 10% و90% من المصروفات الدراسية للطلاب ضمن برنامج المنح الدراسية الجزئية.

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر: منذ انطلاق الجامعة وضعنا نصب أعيننا هدفًا واضحًا يتمثل في سد الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم العالي عبر إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلى والدولى.

