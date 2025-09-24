استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مساء أمس الدكتور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل عاشور اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان، لاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة الدائم على تعزيز هذه العلاقات المتميزة، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد عاشور دعمه الكامل للطلاب السودانيين ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، بما يكفل الحفاظ على مستقبلهم الدراسي، وذلك في إطار القواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

وتناول الاجتماع بحث آليات تجديد البرنامج التنفيذي بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والسودانية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن إمكانية توفير فرص تدريبية لهم، إلى جانب زيادة المنح الدراسية، وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب والأساتذة السودانيين للاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها بنك المعرفة المصري، وتطرق الاجتماع كذلك إلى مقترحات إقامة الملتقى الثاني للجامعات المصرية السودانية، وتنظيم ملتقيات للطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية، فضلًا عن دراسة إمكانية تقديم درجات علمية مزدوجة بالتعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، بما يعكس الحرص المشترك على توثيق أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي.

ومن جانبه، أشاد الوزير السوداني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التعليمية والبحثية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن شكره وتقديره لمصر، حكومةً وشعبًا، على ما تقدمه من دعم متواصل للسودان، ورعاية للطلاب السودانيين، وتذليل العقبات التي تواجههم، كما أكد عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في السودان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ووضع آليات تنفيذية لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يسهم في دعم التنمية البشرية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أفضل، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

