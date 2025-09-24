ننشر أسماء علماء جامعة حلوان المدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% عالميًا

كتب – عمر صبري:

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز العالمي الذي حققه أساتذة الجامعة، بعد إدراج مجموعة منهم في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم العلمية لعام 2024-2025، والتي ضمت 160 ألف عالم من 149 دولة، موزعين على 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا.

وأكد قنديل أن هذا الإنجاز يعكس تميز أساتذة الجامعة وريادتهم الدولية بفضل جهودهم البحثية المؤثرة، معتبرًا نجاحهم امتدادًا لدور الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار. فيما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن إدراج أسماء الأساتذة جاء ثمرة للدعم المستمر والبيئة البحثية المحفزة التي توفرها الجامعة.

الأسماء المكرمة:

كلية العلوم:

مجدي الحجري (فيزياء) – جلال الجميعي (كيمياء) – حنان بسيوني (كيمياء) – محمد دخليل (علم الحيوان) – أشرف درويش (رياضيات) – محمد عبد العزيز (رياضيات) – حنان حسين (كيمياء) – محمد صالح (كيمياء) – أحمد عصمت عبد المنعم (علم الحيوان والحشرات) – عبد الفتاح بدر (نبات وميكروبيولوجي).

كلية الهندسة بالمطرية:

محمد جابر جادو – خيري السيد (هندسة القوى الميكانيكية).

كلية الهندسة بحلوان:

مصطفى عيسى (رحمه الله) – حسن فؤاد (الهندسة الحيوية الطبية) – قرني محمود (هندسة الإلكترونيات والاتصالات) – فاطمة هاشم (الهندسة الحيوية الطبية).

كلية التكنولوجيا والتعليم:

أشرف ميمي (تكنولوجيا التبريد والتكييف) – وليد محمد رشاد دعوش (تكنولوجيا الإنتاج) – هاني أحمد مصطفى (علوم أساسية).

كلية الطب:

محمد محمود القصاص (الأمراض المتوطنة).

كلية الصيدلة:

محمد نصر (الصيدلانيات).

