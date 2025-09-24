أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي ببعض الكليات الجامعية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفي نطاق الأعداد التي يحددها والضوابط التي يعتمدها كل عام.

ونوهت أنه سيتم القبول بالمعاهد الخاصة وفقًا للحد الأدنى المعلن للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقديم، على أن تكون نسبة المقبولين من طلاب الثانوية الأزهرية لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررة للمعهد، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.