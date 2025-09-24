إعلان

تعرف على المقاعد المخصصة لطلاب الثانوية الأزهرية بكليات ومعاهد التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

05:00 ص 24/09/2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي ببعض الكليات الجامعية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفي نطاق الأعداد التي يحددها والضوابط التي يعتمدها كل عام.

ونوهت أنه سيتم القبول بالمعاهد الخاصة وفقًا للحد الأدنى المعلن للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقديم، على أن تكون نسبة المقبولين من طلاب الثانوية الأزهرية لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررة للمعهد، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتب تنسيق القبول بالجامعات تنسيق الجامعات الثانوية الأزهرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026