انطلاق كرنفال الأسر الطلابية بجامعة حلوان وسط أجواء احتفالية مبهرة

انطلقت فعاليات كرنفال الأسر الطلابية في جامعة حلوان صباح اليوم، بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، وذلك في إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الطلاب.

ويُعد الكرنفال أحد أبرز الفعاليات التي تُنظم مع بداية العام الدراسي، حيث تتنافس الأسر الطلابية في تقديم عروض فنية وثقافية ورياضية، إلى جانب تنظيم أجنحة تعريفية بكل أسرة، تعرض أنشطتها وخططها للعام الجديد.

وتشمل فعاليات الكرنفال عروض موسيقية وفنية من تقديم الطلاب، مسابقات ثقافية ورياضية بين الأسر، ورش عمل في مجالات التنمية البشرية والفنون، أجنحة تعريفية لكل أسرة تعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية، توزيع جوائز وشهادات تقدير للأسر المتميزة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الكرنفال يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية التنظيمية، دعم روح التعاون والانتماء داخل الحرم الجامعي، اكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

عقد المهرجان بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وقد شهد الكرنفال حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وسط أجواء احتفالية مبهجة، تعكس حيوية المجتمع الجامعي وتنوعه.

