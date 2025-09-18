كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة البحث العلمي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI)، عن فتح باب التقدم للنداء العاشر لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني، والذي يهدف إلى دعم وتطبيق الأبحاث العلمية في المجالات الصناعية، وتعزيز التعاون بين الباحثين المصريين والإسبان في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحقق عوائد اقتصادية للبلدين.

ويغطي البرنامج مجالات: الزراعة، إدارة الموارد المائية، الصحة، البناء، الطاقة المتجددة، البيئة، الصناعات الاستراتيجية، النقل، السياحة والآثار.

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن التقديم يشترط أن يكون الباحث حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، مع وجود شريك صناعي مصري (شركات أو جهات صناعية) وآخر إسباني. لافتًا إلى أن المشروعات المقبولة ستحصل على تمويل يصل إلى 150 ألف يورو للجانب المصري، لمدة تصل إلى عامين.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو 3 ديسمبر 2025، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التفصيلية الواردة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، اضغط هنا.

