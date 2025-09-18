بعد افتتاح رئيس الوزراء لها.. كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الدولية للعمارة

إعلان تحريري

أكد د. مصطفى عبد ربه، مدير أول إدارة التدريب والتطوير بمجموعة طلعت مصطفى، أن أكاديمية طلعت مصطفى تحرص على تطوير البرامج التدريبية المخصصة لطلبة الجامعات المصرية والدولية لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية وفرت هذا العام نحو 1642 فرصة تدريب من بين 42 ألف طالب تقدموا للاستفادة من البرنامج خلال العام الجاري.

وأوضح خلال حفل ختام التدريب الصيفي أن المجموعة تُعد شريكًا صناعيًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مدرستين، هما: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالات التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، ومدرسة صُنّاع الغد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال اللاندسكيب وتنسيق الحدائق، منوهًا إلى أن حفل ختام البرنامج الصيفي قد شهد أيضًا تكريم الطلاب المتفوقين من خريجي الدفعة الجديدة لمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي.

وتضمن التدريب عشرات التخصصات المتنوعة، في إطار استراتيجية المجموعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم العملية والحياتية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على خوض الحياة المهنية بثقة وكفاءة، وذلك ضمن ملف المسؤولية المجتمعية.