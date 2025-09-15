رابط التقديم.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا.

ويستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب، حتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

اقرأ أيضًا

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

الرئيس السيسي يتوجه لقطر لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية