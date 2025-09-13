إعلان

تنسيق الشهادات الفنية.. غلق تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني اليوم

08:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

التنسيق الإلكتروني

يغلق مكتب التنسيق، اليوم السبت موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق بمواعيد ادخال الرغبات.


وأكد مكتب التنسيق، أن الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر موقع: www.tansik.digital.gov.eg.

التنسيق الإلكتروني تنسيق الشهادات الفنية
