5 خطوات ورابط للتقديم بتنسيق المدارس الفنية 3 و 5 سنوات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالنسبة للطلاب الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق اضغط هنا.

وفيما يلي الخطوات:

1- يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

5- للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه، وذلك حتى السبت 13 سبتمبر 2025.

