ننشر أسماء الفائزين بجوائز جامعة حلوان للعام 2024/2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، في خطوة تهدف إلى تكريم رواد العلم والبحث والإبداع من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين.

أولًا: جائزة الرواد

فاز بها كل من:

مجال علوم الرياضة:

الدكتورة صفية أحمد محي الدين – أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات التعبير الحركي بكلية علوم الرياضة بنات.

مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية:

الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف بخيت – نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ غير المتفرغ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية.

مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية:

الدكتورة منى عبد الرحمن علي عثمان – أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم.

مجال الفنون :

الدكتورة ميسون محمد قطب عبد العال – أستاذ بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق.

مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا:

الدكتور عمر حنفي عبد الله – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة بحلوان.

ثانيًا: الجائزة التقديرية

مجال الفنون:

الدكتور فتحي جودة سعد حسان الوكيل – أستاذ غير متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.

العلوم الأساسية والتطبيقية:

الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

العلوم الإنسانية والإجتماعية:

الدكتورة إيمان نصري داود شنوده – أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

ثالثًا: جائزة التفوق العلمي

مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:

الدكتور محمد مصطفى حامد مصطفى عمران – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

العلوم الهندسية والتكنولوجية:

الدكتور حسام محمد يحيى بهنسي – أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

الدكتور قرنى رجب محمود حميده بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.

العلوم الإنسانية والإجتماعية:

الدكتور هشام سيد عبد المجيد – أستاذ متفرغ بقسم العمل مع الأفراد والأسرة بكلية الخدمة الاجتماعية.

مجال الفنون:

الدكتور وسام علي محمد كامل الحوام – أستاذ بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.

رابعًا: الجائزة التشجيعية

مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية:

الدكتور إبراهيم صبري أحمد حسنين خليل – أستاذ مساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات بكلية الخدمة الاجتماعية.

العلوم الأساسية والتطبيقية:

الدكتور محمد يوسف عبد العزيز علي – أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم.

خامسًا: جائزة شخصية العام

حصل عليها بالإجماع:

العلوم الأساسية والتطبيقية:

الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة – أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وزميل المعهد البريطاني للفيزياء، والعضو المنتخب ونائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم السابق، وأول رئيس للجمعية الرياضية المصرية.

سادسًا: جوائز أحسن الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)

فاز بها عدد من الباحثين المتميزين في مختلف التخصصات، منهم:

مرحلة الدكتوراة:

مجال الإنسانية والإجتماعية:

الدكتورة آية أشرف عبد القادر عبد العال المدرس بقسم العمل مع المنظمات والمجتمعات بكلية الخدمة الإجتماعية .

العلوم الأساسية والتطبيقية:

الدكتورة سلمى أسعد محمد شطا المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم

العلوم التربوية:

الدكتورة الشيماء خالد أحمد راغب المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

العلوم الهندسية والتكنولوجية:

الدكتورة شيماء ابراهيم سید محمد المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.

مجال الفنون:

السيدة الدكتورة فاطمة الزهراء حسام الدين محمد مختار الدارسة بقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.

مجال علوم الرياضة:

الدكتور أحمد محمد على الشامخ المدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين.

الدكتورة رنا رضا صالح طه الدارسة بقسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية بكلية علوم الرياضة بنات.

العلوم الطبية:

الدكتورة أسماء علي أحمد عبد الوهاب المدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.

مرحلة الماجستير:

مجال الإنسانية والإجتماعية:

السيدة شيماء سعيد يحيى عبد العال المعيدة بقسم العمل مع الأفراد والأسر بكلية الخدمة الاجتماعية.

العلوم التربوية:

السيدة دينا كمال الدين سيد محمود المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية.

السيد محمود جابر أحمد محمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

مجال الفنون:

السيدة مروة خالد هاشم عبد الحميد هاشم المدرس المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلى - كلية الفنون التطبيقية .

مجال علوم الرياضة:

السيدة شيرين محمد خالد مجلي المدرس المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية بكلية علوم الرياضة بنات.

مجال العلوم الطبية:

السيدة منة محمد فايق عبد الحميد المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

اقرأ أيضًا:

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين- تفاصيل

الإسكان: طرح شقق وأراضٍ مميزة في عدد من المدن الجديدة.. قريبًا