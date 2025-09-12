ننشر أسماء الفائزين بجوائز جامعة حلوان للعام 2024/2025
أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، في خطوة تهدف إلى تكريم رواد العلم والبحث والإبداع من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين.
أولًا: جائزة الرواد
فاز بها كل من:
مجال علوم الرياضة:
الدكتورة صفية أحمد محي الدين – أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات التعبير الحركي بكلية علوم الرياضة بنات.
مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية:
الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف بخيت – نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ غير المتفرغ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية.
مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية:
الدكتورة منى عبد الرحمن علي عثمان – أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم.
مجال الفنون :
الدكتورة ميسون محمد قطب عبد العال – أستاذ بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق.
مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا:
الدكتور عمر حنفي عبد الله – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة بحلوان.
ثانيًا: الجائزة التقديرية
مجال الفنون:
الدكتور فتحي جودة سعد حسان الوكيل – أستاذ غير متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.
العلوم الأساسية والتطبيقية:
الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.
العلوم الإنسانية والإجتماعية:
الدكتورة إيمان نصري داود شنوده – أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.
ثالثًا: جائزة التفوق العلمي
مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:
الدكتور محمد مصطفى حامد مصطفى عمران – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.
العلوم الهندسية والتكنولوجية:
الدكتور حسام محمد يحيى بهنسي – أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.
الدكتور قرنى رجب محمود حميده بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.
العلوم الإنسانية والإجتماعية:
الدكتور هشام سيد عبد المجيد – أستاذ متفرغ بقسم العمل مع الأفراد والأسرة بكلية الخدمة الاجتماعية.
مجال الفنون:
الدكتور وسام علي محمد كامل الحوام – أستاذ بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.
رابعًا: الجائزة التشجيعية
مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية:
الدكتور إبراهيم صبري أحمد حسنين خليل – أستاذ مساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات بكلية الخدمة الاجتماعية.
العلوم الأساسية والتطبيقية:
الدكتور محمد يوسف عبد العزيز علي – أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم.
خامسًا: جائزة شخصية العام
حصل عليها بالإجماع:
العلوم الأساسية والتطبيقية:
الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة – أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وزميل المعهد البريطاني للفيزياء، والعضو المنتخب ونائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم السابق، وأول رئيس للجمعية الرياضية المصرية.
سادسًا: جوائز أحسن الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)
فاز بها عدد من الباحثين المتميزين في مختلف التخصصات، منهم:
مرحلة الدكتوراة:
مجال الإنسانية والإجتماعية:
الدكتورة آية أشرف عبد القادر عبد العال المدرس بقسم العمل مع المنظمات والمجتمعات بكلية الخدمة الإجتماعية .
العلوم الأساسية والتطبيقية:
الدكتورة سلمى أسعد محمد شطا المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم
العلوم التربوية:
الدكتورة الشيماء خالد أحمد راغب المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية.
العلوم الهندسية والتكنولوجية:
الدكتورة شيماء ابراهيم سید محمد المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.
مجال الفنون:
السيدة الدكتورة فاطمة الزهراء حسام الدين محمد مختار الدارسة بقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.
مجال علوم الرياضة:
الدكتور أحمد محمد على الشامخ المدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين.
الدكتورة رنا رضا صالح طه الدارسة بقسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية بكلية علوم الرياضة بنات.
العلوم الطبية:
الدكتورة أسماء علي أحمد عبد الوهاب المدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.
مرحلة الماجستير:
مجال الإنسانية والإجتماعية:
السيدة شيماء سعيد يحيى عبد العال المعيدة بقسم العمل مع الأفراد والأسر بكلية الخدمة الاجتماعية.
العلوم التربوية:
السيدة دينا كمال الدين سيد محمود المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية.
السيد محمود جابر أحمد محمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.
مجال الفنون:
السيدة مروة خالد هاشم عبد الحميد هاشم المدرس المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلى - كلية الفنون التطبيقية .
مجال علوم الرياضة:
السيدة شيرين محمد خالد مجلي المدرس المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية بكلية علوم الرياضة بنات.
مجال العلوم الطبية:
السيدة منة محمد فايق عبد الحميد المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.
