شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته الخامسة والثلاثين، والذي يقام بمدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بتنظيم من الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE). وضم وفد جامعة القاهرة الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وخلال مشاركته، عقد رئيس جامعة القاهرة عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي الجامعات الأجنبية المشاركة من مختلف دول العالم، لبحث فرص التعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة والمزدوجة، واستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة القاهرة، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة تسهم في إنتاج معرفة جديدة، بما يتماشى مع التوجهات البحثية العالمية في التخصصات ذات الأولوية.

وأكد عبدالصادق أن مشاركة جامعة القاهرة في هذا الحدث الدولي المهم تأتي في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وتعزيز تنافسية الجامعة عالميًا، والترويج لبرامجها الأكاديمية والبحثية، والانفتاح على الأسواق التعليمية الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الجامعات العالمية، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، وترسيخ مكانة جامعة القاهرة كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي على الساحة الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة كان قد شارك في النسخة الـ34 من المعرض الدولي للتعليم العالي، التي انعقدت بمدينة تولوز الفرنسية في العام 2024، ونتج عن هذه المشاركة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الفرنسية المرموقة، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة، وبحضور رؤساء الجامعات الفرنسية الشريكة.

