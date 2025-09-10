جامعة قناة السويس تواصل فعاليات لقاء الصداقة الخامس لجوالة الجامعات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل جامعة قناة السويس فعاليات لقاء الصداقة الخامس لجوالة وجوالات الجامعات المصرية، والذي يُقام بالمخيم الكشفي الدائم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك في اللقاء وفود من جامعات: قناة السويس، الجلالة، المنصورة، المنوفية، بنها، سيناء، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث شهدت الفعاليات حلقات سمر كشفية تضمنت فقرات فنية وغنائية واستعراضات وأنشطة جماعية عززت أواصر الصداقة بين الطلاب.

كما أقيمت مسابقة “المجلة المسطحة” التي أظهرت مهارات الطلاب في البحث والتلخيص والإخراج الفني، إلى جانب مسابقة “الورشة الفنية” التي استغرقت ساعات من العمل وأسفرت عن إنتاج أعمال فنية متميزة قُدمت ضمن برنامج اللقاء.

ولإضفاء بعد ثقافي ومعرفي، نظمت الجامعة زيارة إلى متحف هيئة قناة السويس، حيث اطلع المشاركون على تاريخ القناة العريق ومقتنياتها النادرة التي توثق مسيرتها العالمية، مما أضاف قيمة ثقافية إلى جانب الأنشطة الكشفية.

وشهد الفعاليات كل من الدكتور أحمد كمال المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الله عبد المنعم مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، حيث أشادا بتميز أداء الطلاب ومستوى المنافسات.

وتقام الفعاليات بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس برئاسة عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وإدارة ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال والدكتورة هبة عبد المنعم.