كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمكلف بتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية، قرارًا بتكليف الدكتور محمد محسن العطار للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للجامعة الأهلية، ودعم سير العملية التعليمية والأكاديمية بما يتواكب مع رؤية الجامعة ورسالتها في تحقيق التميز والجودة في مختلف التخصصات، بما يضمن انطلاقها بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالتها في تقديم تعليم عصري متميز يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الدكتور محمد العطار يمثل إضافة قوية للقيادة الأكاديمية بما يمتلكه من خبرات علمية وإدارية وبحثية متميزة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد العطار هو أستاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة وهو من الكفاءات المتميزة في مجال الهندسة الانشائية، وحصل علي الدكتوراة من جامعة مكماستر بكندا، وتقلد العديد من المناصب، حيث شغل منصب وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث منذ عام 2020 ثم مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي للشئون الأكاديمية منذ عام 2023، كما تولى منصب رئيس اللجنة الاستشارية العليا لرئيس الجامعة لشئون الجامعة الأهلية، كما شارك خلال فترة وكالته لكلية الهندسة في تأسيس برنامج الماجستير المهني متعدد التخصصات في الاستدامة و المدن الذكية المشترك مع مدرسة مرسيليا المركزية، وشارك في أعمال الاختبارات و ضبط الجودة للعديد من المشروعات القومية منها مشروع المونوريل ومشروع مترو الأنفاق الخط الرابع و أعمال تقييم السلامة الانشائية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وشارك في عضوية لجنة ضبط الجودة الخاصة بالكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ تدعيم وتقوية المنشآت الخرسانية.

