إعلان

تنسيق الشهادات المعادلة.. آخر موعد للتقديم بعد مد المهلة

07:20 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

معامل التنسيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن مد فترة استقبال أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية).

وقال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن أعمال التنسيق مستمرة حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأوضح المكتب، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال مستنداتهم وتسجيل رغباتهم بشكل كامل.

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الشهادات المعادلة تنسيق الجامعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026