تنسيق الشهادات المعادلة.. آخر موعد للتقديم بعد مد المهلة

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن مد فترة استقبال أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية).

وقال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن أعمال التنسيق مستمرة حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأوضح المكتب، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال مستنداتهم وتسجيل رغباتهم بشكل كامل.

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

