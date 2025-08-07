كتب- عمر صبري:

نظّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة، سلسلة من الفعاليات الترويجية المتخصصة للتعليم في الخارج، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو 2025 بدولة الكويت.

وذلك ضمن جهود تطبيق أهداف استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتعزيز التجربة التعليمية الدولية في مصر بما يجمع بين التميز الأكاديمي والتفاعل الثقافي.

وأكّد الدكتور أحمد عبد الغني خلال الفعاليات أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الطلاب الكويتيين وأولياء أمورهم بفرص التعليم الجامعي في مصر، انطلاقًا من التزام وزارة التعليم العالي بالتوسع في الأسواق التعليمية العالمية، وتوفير منصات فعالة تتيح للجامعات المصرية التواصل المباشر مع الطلاب الطموحين وعائلاتهم.

وشهدت الفعاليات استعراض آليات التقديم للدراسة في مصر، والتعريف بالمزايا والخدمات التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المصرية للطلاب الوافدين، إلى جانب شرح ما توفره منصة "ادرس في مصر" من دعم وإرشاد للطلاب الدوليين. كما قدّم ممثلو الجامعات المصرية عروضًا حول البرامج الأكاديمية المتنوعة، مع التركيز على التخصصات الحديثة والفرص التعليمية المتميزة التي تتيحها الجامعات المصرية.

