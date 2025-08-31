أستاذة بطب القاهرة: هذه أهمية الـ أوميجا 3 لصحة الأطفال في المدارس

كتب - عمر صبري:

أكدت الدكتورة ولاء الأمير، الأستاذ بقسم طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، أهمية أوميجا 3 لصحة الأطفال في المدارس، وذلك لأن أوميجا 3 يفيد الأطفال للغاية خاصة في فترة الدراسة لأنها تعمل على تحسين الانتباه والذاكرة وجودة التعلم.

وأضافت الأمير خلال جلسات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، برئاسة الدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة كلية الطب قصر العيني، أن أوميجا 3 تعزز علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، وتحسّن معدلات وجودة النوم.

وأشارت أستاذة طب الأطفال بجامعة القاهرة،، أن أوميجا 3 عبارة عن أحماض دهنية أساسية ولها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك نمو الجنين، ووظائف الدماغ، وصحة القلب، والمناعة، وتعد أحماضًا دهنية أساسية لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، ويحتاج إلى الحصول عليها من الطعام.

وذكرت أن أوميجا 3 موجود في أطعمة وزيوت كزيت بذور الكتان وفول الصويا وزيت الزيتون والبروكلي وزيت الخردل.

