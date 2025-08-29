كتب- عمر صبري:

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لجامعة كوفنتري البريطانية، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إطلاق 28 برنامجًا أكاديميًا جديدًا في مجموعة من التخصصات الحديثة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، الهندسة، التصميم، علم النفس، وإدارة الأعمال.

ويأتي هذا التعديل في ضوء تعزيز دور المؤسسة في تقديم برامج أكاديمية عصرية تتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، وتسهم في تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم البرامج الجديدة، مجال الكمبيوتر: وتشمل بكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، ماجستير في علوم البيانات والذكاء الحسابي، بكالوريوس في تكنولوجيا الألعاب.

وفي مجال التصميم والإعلام، تشمل بكالوريوس تصميم السيارات ووسائل النقل، ماجستير ادارة التصميم، بكالوريوس الرسوم التوضيحية، بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي، بكالوريوس الرسوم المتحركة.

وفي مجال إدارة الأعمال، ماجستير إدارة الأعمال الدولية، ماجستير إدارة الأعمال فى الموارد البشرية الدولية، ماجستير إدارة الأعمال فى التسويق الدولي، ماجستير إدارة الأعمال فى المالية، ماجستير تكنولوجيا الماليات، ماجستير التسويق الدولي، ماجستير إدارة الأعمال الدولية في مجال الأزياء، ماجستير إدارة الأعمال فى الريادة والرعاية الصحية، ماجستير التسويق الرقمى.

وفي مجال علم النفس، تشمل دبلومة علم النفس السلوكى، ماجستير علم النفس التنظيمى، ماجستير علم النفس الشرعى والجنائى، ماجستير علم النفس، ماجستير علم النفس التطبيقى، مجال العلاج الطبيعى، بكالوريوس العلاج الرياضى.

وفي مجال مجال الهندسة، بكالوريوس هندسة السيارات، ماجستير هندسة السيارات، بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسبات والنظم، ماجستير هندسة أنظمة الحاسبات والنظم، ماجستير التحكم الآلى والأنظمة الذكية.

وأكدت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة بمعايير عالمية، يسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وتحديات المستقبل.

