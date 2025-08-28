استمرار فعاليات مبادرة أجيال للعام الثالث على التوالى

كتب- عمر صبري:

تستمر فعاليات مبادرة "أجيال" في نسختها الثالثة لتنمية قدرات الشباب، تحت شعار «باحث مبتكر»، حتى نهاية صيف 2025، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.

تهدف مبادرة "أجيال" إلى تشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب والخريجين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء كوادر علمية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنوعت المجالات التي قدمتها المبادرة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتشمل: البيوتكنولوجيا، والوراثة، وتكنولوجيا النانو، واستكشاف وتصميم الأدوية، والتنمية البشرية. وبلغ عدد الدورات المقدمة نحو 20 دورة متنوعة، قُدمت بصيغتي الحضور الفعلي والحضور الافتراضي عبر تطبيق "زووم"، وشارك فيها قرابة 253 متدرب.

وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، لتُختتم فعالياتها لهذا الصيف، على أن تُستأنف في صيف عام 2026.

واستهدفت النسخة الثالثة من المبادرة توسيع قاعدة المستفيدين من الطلاب والخريجين، مع التركيز على تعزيز مهارات البحث العلمي والابتكار، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل، وتدريبًا عمليًا، وإشرافًا مباشرًا من كبار الباحثين بالمركز.

