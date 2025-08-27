كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني: هنا ، وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، مضيفةً أنه لا يحق للطالب ذلك؛ حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

وشددت وزارة التعليم العالي أنه لا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

