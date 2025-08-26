إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. 3 قواعد أساسية عند كتابة طلاب الثانوية الرغبات

08:52 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الدكتور أيمن عاشور

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني.

كما وجه بتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفيما يلي القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني:

• يجب التأني عند كتابة الرغبات.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• الإلتزام بكتابة الرغبات كاملة على موقع التنسيق وعددها 75 رغبة.

وللدخول على موقع التنسيق.. اضغط هنا

