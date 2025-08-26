جامعة حلوان تطلق ورشة تدريبية في التأليف الدرامي لطلاب كلية الآداب

كتب- عمر صبري:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، بالتعاون مع قسم علوم المسرح، عن فتح باب التسجيل في ورشة تدريبية جديدة بعنوان "ورشة التأليف الدرامي".

تأتي الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد راوي عميد كلية الآداب، والدكتور سلام سيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة.

وتهدف الورشة إلى تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة التمثيل والإخراج بقسم علوم المسرح، من خلال تدريب متخصص يركز على مهارات التأليف وقواعد الكتابة لمختلف أشكال الدراما، بما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب أدوات التعبير الفني وصقل موهبتهم الإبداعية.

تُعقد الورشة على مدار أربعة أيام متتالية تبدأ من الأحد 14 سبتمبر وحتى الخميس 18 سبتمبر 2025، بواقع 12 ساعة تدريبية مقسمة على جلسات يومية من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ويشترط للتسجيل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسداد رسوم الاشتراك وقدرها 600 جنيه بمقر مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب.

وأكد القائمون على المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تستهدف الجامعة من خلالها تنمية المواهب الطلابية وتزويدهم بالخبرات العملية المؤهلة للتميز في مجالات الكتابة الإبداعية والفنون المسرحية.

