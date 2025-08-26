كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية، فتح باب تقديم الأوراق الكترونياً استعداداَ للقبول المبدئي بجامعة عين شمس الأهلية غدًا الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 حتى الخميس 4 سبتمبر 2025 بكليات الطب البشرى - الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى - وكلية الأعمال.

خطوات التسجيل لمن سبق لهم التسجيل

• سيتم إرسال بريد الكتروني للطلاب الذين تقدموا سابقاً بتسجيل البيانات على الرابط اضغط هنا.

• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الإلكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة الكترونياَ وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الالكتروني.

• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.

• سيتم دراسة الأوراق المقدمة الكترونياً وفي حالة القبول النهائي سيتم إرسال بريد الكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات وسيعلن تباعاً عن الأوراق المطلوبة لتقديم اصول الاوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.

• علماً بانه لن يتم الاعتداد بأي طلب سبق تقديمه ولم يستكمل اجراءات التسجيل ورفع كافة الاوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل سابقا

• الدخول على الرابط اضغط هنا لتسجيل البيانات الأساسية.

• يتم الضغط على الرابط المرسل بالبريد الالكتروني للطالب لاستكمال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة الكترونياً وهي الموضحة بالرابط المرسل على البريد الالكتروني.

• الضغط على زر ادفع لسداد الرسوم المقررة للتسجيل.

• سيتم دراسة الأوراق المقدمة الكترونياً وفي حالة القبول النهائي سيتم ارسال بريد الكتروني جديد لدفع المصروفات الدراسية المقررة لكل الكليات وسيعلن تباعاً عن الأوراق المطلوبة لتقديم اصول الاوراق الخاصة بالقبول للجامعة الأهلية.

وتتيح الجامعة مقر بدار الضيافة لمساعدة أبنائنا الطلاب في التسجيل الالكتروني من خلال فريق متخصص خلال فترة التسجيل والتقديم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر بمواعيد عمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءاً.

وأوضحت إدارة الجامعة أهمية التسجيل الإلكتروني من خلال الطالب نفسه أو من خلال توجه الطالب للمقر الخاص بالجامعة الأهلية بدار الضيافة بدء من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس ، وهو يعد خطوة أساسية وضرورية لجميع الطلاب لإتاحة رفع الأوراق المطلوبة بما يتيح المفاضلة بين جميع الطلاب المتقدمين والتي تتم وفقاً للمجموع الاعلى وشروط القبول.

وتابعت: مرحلة تقديم الأوراق بعد الفحص وفقاً لقواعد القبول المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات الاهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد القبول اللائحية وارسال القبول على المنصة الالكترونية

سوف يتم الإعلان لاحقاً عن نتائج تنسيق القبول بكليات الجامعة الأهلية حتى يتسنى للطلاب المقبولين تقديم اصول الاوراق بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس بجوار مستشفى عين شمس التخصصي.

