كتب – عمر صبري:

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان تفاصيل الشهادات المؤهلة للقبول في برنامج إعداد معلم المدارس التكنولوجية – تخصص تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات ضمن تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025 – 2026.

ويستقبل البرنامج الطلاب من الفئات التالية:

خريجو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام 3 أو 5 سنوات).

خريجو المدارس التكنولوجية الحكومية والخاصة.

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة – علمي علوم – أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات الدولية.

ويتيح البرنامج أمام خريجيه فرص عمل متنوعة، من بينها:

التدريس في المدارس التكنولوجية والحكومية والخاصة داخل مصر وخارجها.

العمل في المراكز البحثية ووحدات الدعم الفني بوزارتي التعليم والتعليم العالي.

المشاركة في المؤسسات والمبادرات المجتمعية المرتبطة بصناعة الحُلي والمجوهرات.

