كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وتناول اللقاء فرص التكامل بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودعم خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.

كما استعرض الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، فضلاً عن مشروعات سياحية وفندقية تعزز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية.

أكد عاشور في مستهل اللقاء حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، موضحًا أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يتيح فرصًا تدريبية وعملية للطلاب والخريجين داخل الشركات التابعة، ويعزز دور الجامعات والبرامج الأكاديمية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجهات الدولة في بناء الإنسان وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.

وأشار عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة عبر إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع لجامعات أجنبية، وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية، موضحًا أن التنوع الذي يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الأجنبية، يسهم في توفير مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتوسيع الشراكات العلمية بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء القدرات البشرية.

وأضاف أن رؤية الوزارة تقوم على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن تنوع البرامج الدراسية يعزز استقطاب الطلاب الأجانب، وأن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية وتطوير المنصات الرقمية للخدمات المهنية.

وأوضح أن بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" تدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحرص على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية لدعم مشروعات التطوير بالشركات التابعة وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، مؤكدًا أن الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح شيمي أن الوزارة يتبعها قلاع صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فاعلاً في دعم العملية التعليمية والتدريبية، مشددًا على أن الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها يمثلان محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتطبيق معايير الاستدامة بما يعزز مساهمة قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما أكد حرص الوزارة على تطوير أداء المعاهد التعليمية التابعة لشركاتها، ومنها معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة "إيجوث"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعداد كوادر بشرية مدربة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة والفندقة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي: الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.

كما حضر من وزارة قطاع الأعمال: عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

