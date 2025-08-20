تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. كيف يحدد الطالب النطاق الجغرافي "أ"؟

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها حيث يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لتسجيل بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت أنه سيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيبديه من رغبات وطبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

ويجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.