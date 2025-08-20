كتب- عمر صبري:

أعلن قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الحادية عشرة للمنحة (2025-2027) للماجستير المصري الأوروبي المشترك بين جامعتي سالامانكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والإسكندرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد راوي، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور عبد المنصف نجم، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلام عبد القوى، وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمشرف على قسم اللغة الإسبانية وآدابها، ومنسق البرنامج في جامعة حلوان الدكتورة هيام عبده.

تبدأ المحاضرات في 18 أكتوبر 2025، حيث تشمل مدة الدراسة : عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية)، ففي العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وإسبان من جامعات سالامانكا (إسبانيا) وكويمبرا (البرتغال)، وفي العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها، حيث يُضم البرنامج طلبة من أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المصرية المُشار إليها والمشاركة في البرنامج (جامعات حلوان والقاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والإسكندرية.

ويحق لمتخرجي أقسام اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات المصرية الالتحاق بهذا البرنامج على أن لا تكون من بين الجامعات المشار إليها أعلاه.

وبالنسبة لمقر التدريس سيكون بجامعة القاهرة في العام الأول، على أن يكون في العام الثاني بجامعة حلوان حيث إعداد ومناقشة رسالة الماجستير.

ويشترط للتقديم الحصول على ليسانس اللغة الإسبانية من كلية الآداب بجامعة حلوان بتقدير جيد على الأقل، أو الحصول على درجة الليسانس من أحد أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة على أن لا تكون من الجامعات المشاركة في البرنامج، على أن يتم التقديم في الفترة من 17 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2025 وتقديم الأوراق المطلوبة وهى كالتالي:

•صورة من شهادة الليسانس.

•صورة من شهادة الأربع سنوات موضحًا بها التقدير التراكمي والدرجات.

•صورة بطاقة الرقم القومي.

•السيرة الذاتية.

•2 صورة شخصية.

•الشهادات التى تُفيد حصول المتقدم على دورات في اللغة الإسبانية أو الخبرات التي اكتسبها في تدريس اللغة الإسبانية، أو العمل فى أى مجال يتعلق باللغة الإسبانية .

•خطاب توصية من الأساتذة بالقسم الذى تخرج منه الطالب.

•خطاب باللغة الإسبانية يوضح فيه الطالب أسباب الرغبة في الالتحاق بالدراسة في هذه الدرجة المشتركة على أن يكتب بلغة إسبانية صحيحة.

والجدير بالذكر ضرورة حضور المقابلة الشخصية للمتقدمين يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 ، على أن تدفع الرسوم في جامعة القاهرة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025.

ويتم تلقي الطلبات على الإيميلات التالية:

spanishdepartmenthu@gmail.com

ولمزيد من المعلومات اضغط هنا

