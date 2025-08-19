إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة أسيوط الأهلية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، اليوم الثلاثاء، القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والتي ضمت ثلاثة أسماء من القيادات الأكاديمية، وذلك وفقًا لترتيب تقديم أوراق الترشح.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم: أستاذ بكلية العلوم بجامعة أسيوط، ورئيس جامعة سوهاج السابق.

- الدكتور نوبي محمد حسن عبد الرحيم: القائم بأعمال النائب الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، وعميد كلية الهندسة السابق.

- الدكتور إيهاب فوزي عبده مصطفى: مدير تنفيذ مستشفيات جامعة أسيوط.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي يتبعها مجلس الجامعات الأهلية لاختيار القيادات الجامعية، حيث تم تشكيل لجنة مختصة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات ووزير الصحة الأسبق، وتضم في عضويتها كلًا من:الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، وممثل عن مجلس الجامعة، وممثل عن مجلس الأمناء.

وتواصل اللجنة أعمالها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لضمان اختيار قيادة جامعية قادرة على تحقيق أهداف الجامعات الأهلية في دعم التعليم العالي وتطويره بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.