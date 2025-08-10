كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات أهم التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

وأوضح المجلس أنه بالنسبة للشهادة الثانوية الفنية، تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية ووفقاً لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم كليات التمريض الجامعات التكنولوجية) باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساساً على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها.

وأضاف المجلس أنه ستحدد الأعداد المقرر قبولها بها وفقاً لنسبة متغيرة وحسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات – نظام الثانوية – سنوات أو الشهادات الفنية التابعة لكليات التكنولوجيا التطبيقية)، ووفقاً للطاقة الاستيعابية ووفقاً لما تراه اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

