إعلان

تنسيق الجامعات.. ننشر أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية

04:00 ص الأحد 06 يوليه 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

وفيما يلي أماكن عقد اختبارات كليات الفنون التطبيقة وتؤدي الاختبارات كالأتي:

القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان، كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسكندرية – مطروح كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة مكتب التنسيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية