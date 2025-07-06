تنسيق الجامعات.. ننشر أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية

الأحد 06 يوليه 2025

04:00 ص الأحد 06 يوليه 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

وفيما يلي أماكن عقد اختبارات كليات الفنون التطبيقة وتؤدي الاختبارات كالأتي:

القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان، كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسكندرية – مطروح كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

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