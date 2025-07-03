تمديد الاعتماد الدولي لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس حتى 2029

كتب- عمر صبري:

حصلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على تمديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي الأمريكي (ACPE) لبرنامجَي بكالوريوس الصيدلة (PharmD) والصيدلة الإكلينيكية (PharmD - Clinical Pharmacy)، وذلك حتى 30 يونيو 2029.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبمشاركة كل من الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب عثمان، القائم بعمل عميد الكلية.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى وحدة ضمان الجودة، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، وجميع العاملين بالكلية، مثمنًا جهودهم وتفانيهم الذي ساهم في تحقيق هذا التمديد.

وأكد أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام الكلية بأعلى معايير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويُعد خطوة نحو المزيد من التميز الأكاديمي.

وشمل تقييم الاعتماد مراجعة شاملة للبرامج التعليمية والمناهج الدراسية وكفاءة الكوادر التدريسية وجودة الخدمات التعليمية والطلابية، ومدى تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.

ويُعد هذا الاعتماد شهادة دولية رفيعة على التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي، ويؤكد استمرارها في مسيرة التحسين والتطوير.

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