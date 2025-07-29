كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2025، والتي تشمل جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والتي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس، وبحضور عدد من المفكرين والأكاديميين ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات الفنية، إلى جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بفوز 8 من أساتذة الجامعة بهذه الجوائز الرفيعة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والأدبية والثقافية المتميزة، وإثرائهم للحياة الثقافية والفكرية، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وترسيخ قيم التنوع والانفتاح والوعي، بما يعكس الريادة الأكاديمية لجامعة القاهرة. وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح.

وأكد الدكتور عبد الصادق أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات، إيمانًا بدورها كمؤسسة وطنية رائدة في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة من علمائها، وتفسح المجال أمامهم للمشاركة والمنافسة في الجوائز المحلية والدولية.

وأوضح أن الجامعة تعتمد آليات دقيقة في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وفقًا لمعايير صارمة يضعها مجلس الجوائز بالجامعة، تشمل دراسة تاريخهم الأكاديمي وسيرهم الذاتية، بما يضمن تمثيلًا مشرفًا يعكس مكانة الجامعة وتقاليدها العلمية.

وقد جاءت جوائز الدولة التي حصدها أساتذة جامعة القاهرة على النحو التالي:

أولًا: جائزة النيل

الدكتور أحمد درويش (فرع الآداب)

الدكتور أحمد زايد (فرع العلوم الاجتماعية)

ثانيًا: جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

الدكتور أنس جعفر

الدكتور محمد سامح عمرو

الدكتورة نيفين مسعد

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق

الدكتور عطية الطنطاوي (فرع العلوم الاجتماعية)

الدكتور خالد أبو الليل (فرع الآداب)

رابعًا: جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية - فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث

الدكتور أحمد معروف، عن كتابه “سور له أبواب: الحدود السياسية في التراث التاريخي الإسلامي”