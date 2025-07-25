25 صورة توضح خطوات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إتاحة المعلومات والإرشادات التفصيلية التي تُساعد الطلاب على استخدام موقع التنسيق الإلكتروني بطريقة صحيحة، واختيار رغباتهم بدقة لضمان التحاقهم بالبرامج الأكاديمية المناسبة.

يأتي ذلك؛ في إطار الاستعدادات لانطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2025/2026.

في هذا السياق، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أطلقت حملة إعلامية موسعة تتضمن سلسلة من الانفوجرافات التوضيحية، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وأوضح عبدالغفار أن الانفوجرافات تتضمن إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق، مثل خطوات تسجيل الرغبات، وكيفية ترتيبها، ومعنى الحد الأدنى للقبول، وآلية التحويل بين الكليات والمعاهد، وغيرها من النقاط الأساسية.

ووجّهت وزارة التعليم العالي دعوة مفتوحة لوسائل الإعلام المختلفة لنشر هذه المواد التوضيحية، والأدلة الإرشادية الخاصة بالتنسيق، بهدف رفع الوعي بين الطلاب وتسهيل تجربتهم خلال فترة التنسيق الإلكتروني.

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